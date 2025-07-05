Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Марочко: армия РФ успешно отбивает все атаки ВСУ у Теткино

ЛУГАНСК, 5 июля /ТАСС/. Бойцы РФ отражают все атаки Вооруженных сил Украины у Теткино Белгородской области и выравнивают линию фронта. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, Киев атакует, не жалея сил и средств.

Источник: РИА "Новости"

«Сумской участок фронта по-прежнему остается стабильно напряженным. Здесь украинские боевики не жалеют сил и средств, пытаются контратаковать, пытаются зайти на территорию Российской Федерации — особенно в районе Теткино. Сейчас наши военнослужащие на данном участке отражают атаки противника и, естественно, выравнивают линию боевого соприкосновения», — сказал он.