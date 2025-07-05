Марочко: армия РФ успешно отбивает все атаки ВСУ у Теткино

«Сумской участок фронта по-прежнему остается стабильно напряженным. Здесь украинские боевики не жалеют сил и средств, пытаются контратаковать, пытаются зайти на территорию Российской Федерации — особенно в районе Теткино. Сейчас наши военнослужащие на данном участке отражают атаки противника и, естественно, выравнивают линию боевого соприкосновения», — сказал он.