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Орбан: Зеленский хочет заставить Венгрию отказаться от российских энергоносителей

Премьер Венгрии заявил, что Брюссель намерен пожертвовать венгерскими семьями ради Украины.

Источник: Комсомольская правда

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан обвинил Владимира Зеленского в попытке заставить страну отказаться от закупки российских энергоресурсов — нефти и газа.

«Давайте назовем это планом Зеленского: попытка заставить нас прекратить покупать доступную энергию из России, неважно, во что это обойдется нашему народу. Счета за газ утроятся, счета за электричество удвоятся. Я не позволю Брюсселю пожертвовать венгерскими семьями ради Украины!», — написал политик в социальной сети Х.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала ЕС отказаться от энергии из России, несмотря на рост цен.

В то же время страны ЕС, несмотря на многочисленные антироссийские санкции, импортировали в 2024 году из России нефть и газ на сумму 21,3 миллиарда евро. Основными получателями российских энергоносителей стали Венгрия, Словакия и Франция.

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