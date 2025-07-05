Орбан: Зеленский хочет заставить Венгрию отказаться от российских энергоносителей

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан обвинил Владимира Зеленского в попытке заставить страну отказаться от закупки российских энергоресурсов — нефти и газа.
«Давайте назовем это планом Зеленского: попытка заставить нас прекратить покупать доступную энергию из России, неважно, во что это обойдется нашему народу. Счета за газ утроятся, счета за электричество удвоятся. Я не позволю Брюсселю пожертвовать венгерскими семьями ради Украины!», — написал политик в социальной сети Х.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала ЕС отказаться от энергии из России, несмотря на рост цен.
В то же время страны ЕС, несмотря на многочисленные антироссийские санкции, импортировали в 2024 году из России нефть и газ на сумму 21,3 миллиарда евро. Основными получателями российских энергоносителей стали Венгрия, Словакия и Франция.