Американская администрация намерена как можно скорее закончить украинский конфликт. В Белом доме нашли самый простой способ урегулирования кризиса. Администрация президента США Дональда Трампа планирует «облегчить победу России», пишет журнал Spectator.
В материале отмечается, что Белый дом давит на Киев, угрожая приостановкой военных поставок. Кроме того, полагает газета, Украине не удалось добиться от США увеличения числа ракет Patriot, посылаемых для ВСУ Вашингтоном.
«Администрация Дональда Трампа, возможно, нашла самый быстрый способ положить конец украинскому конфликту — облегчить победу России», — сказано в статье.
Интересно, что инициатором приостановки военной помощи Украине стал министр обороны США Пит Хегсет. Он принял такое решение в третий раз.