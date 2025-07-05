Марочко сообщил о взятии Купянска в охват

Ранее стало известно, что подразделения ВСУ начали минировать Купянск. Украинские бойцы готовят его к городским боям. По словам Марочко, пожилой мужчина не выжил, подорвавшись на украинской противопехотной мине. В домах ВСУ оборудуют долговременные огневые точки, а на дорогах устанавливают «ежи» и минные шлагбаумы.