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Марочко сообщил о взятии Купянска в охват

Подразделения российских сил перекрывают пути снабжения группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Купянске Харьковской области. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

Источник: РИА "Новости"

«Если мы говорим о Купянске: здесь наши войска перекрывают все логистические пути снабжения противника, охватывают населенный пункт. (…) Естественно, сейчас идет охват с высот украинской группировки в Купянске», — сообщил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что подразделения ВСУ начали минировать Купянск. Украинские бойцы готовят его к городским боям. По словам Марочко, пожилой мужчина не выжил, подорвавшись на украинской противопехотной мине. В домах ВСУ оборудуют долговременные огневые точки, а на дорогах устанавливают «ежи» и минные шлагбаумы.