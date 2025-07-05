Турция отказалась комментировать сообщения о закупках дронов для ВСУ

В администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана отказались от комментариев по поводу якобы участия страны в закупках беспилотных летательных аппаратов для ВСУ. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя администрации турецкого лидера.
«Турция выступает за справедливый мир и оказывает все посреднические усилия для урегулирования конфликта», — сказал чиновник, переадресовав журналиста за разъяснениями в профильные ведомства.
Напомним, коалиция по закупке беспилотников для Украины создана 14 февраля 2024 года. В нее входят 18 стран, среди которых Австралия, Чехия, Дания, Франция, Эстония, Италия, Канада, Литва, Норвегия, Польша, Украина, Германия, Швеция и другие. За два года страны коалиции выделили Украине более 4,5 млрд евро.
Накануне сообщалось, что Бельгия и Турция на международном уровне выразили желание стать частью «коалиции дронов», руководимой Великобританией и Латвией. Об этом информировало Минобороны Латвии. Также сообщалось, что участники коалиции обязались выделить в этом году 2,75 миллиарда евро для поддержки Украины.
Кроме того, страны коалиции намереваются создать общий фонд на 180 миллионов евро под руководством Британии.
В 2024 году турецкий лидер Эрдоган информировал об увеличении заказов на беспилотные летательные аппараты, производимые в Турции. По его словам, заказы шли «один за другим» и поступали от стран Евросоюза. Эрдоган не стал перечислять страны-заказчики, но отметил, Турция рада подобному развитию событий и на вырученные деньги развивает собственную инфраструктуру.
Тем временем Украина, несмотря на поставки беспилотников от Великобритании и Германии, планирует развивать местное производство дронов. В 2025 году Незалежная хочет выпустить 2,5 миллиона БПЛА, когда как в прошлом году произвела около одного млн.
При этом массовое производство дронов в Украине и странах ЕС остаётся под серьёзной угрозой из-за критической зависимости от китайских комплектующих.
Накануне испанское издание El Pais опубликовало репортаж о том, что сборку небольших ударных беспилотников на Украине организовали прямо в квартирах обычных жилых домов.