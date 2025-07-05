«Подтверждается риторикой Запада»: заместитель постпреда РФ при ОБСЕ Буякевич заявил об эскалации конфликта на Украине

Многие страны Европы и Британия до сих пор регулярно отправляют оружие на Украину. Они не рассматривают позицию России. В связи с этим стоит ожидать эскалации по украинскому вопросу. Такое мнение выразил заместитель постпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич в беседе с РИА Новости.