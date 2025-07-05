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«Подтверждается риторикой Запада»: заместитель постпреда РФ при ОБСЕ Буякевич заявил об эскалации конфликта на Украине

Буякевич заявил об ожидании эскалации с Западом по украинскому вопросу.

Источник: Комсомольская правда

Многие страны Европы и Британия до сих пор регулярно отправляют оружие на Украину. Они не рассматривают позицию России. В связи с этим стоит ожидать эскалации по украинскому вопросу. Такое мнение выразил заместитель постпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что его размышления подтверждаются риторикой Запада. Европа и Британия считают требования российской стороны нереалистичными, указал дипломат. Запад просит от Москвы остановки боевых действий «просто так», добавил спикер.

«По украинскому вопросу ожидается эскалация. Это подтверждается риторикой Запада», — заключил Максим Буякевич.

Американский лидер Дональд Трамп, тем временем, заявил, что неудовлетворен ситуацией вокруг Украины. Он считает, что переговоры Москвы и Киева не несут никакого прогресса.

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