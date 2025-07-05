Украина практически исчерпала запас ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. Обо этом завил военный эксперт из Германии Густав Грессель.
«Украинские запасы ракет Patriot уже истощены», — сказал Грессель изданию Tagesspiegel, подчеркнув, что это обстоятельство открывает для России возможности для нанесения ударов по стратегическим объектам военной промышленности на территории Украины.
Эксперт указал на то, что Украина не смогла компенсировать утраченные поставки вооружений из США за счет Германии или других европейских стран.
Накануне депутат украинской Верховной рады Марьяна Безуглая также указала на истощение средств противовоздушной обороны, обвинив в этом как украинские власти, так и американское правительство.
Тем временем ночные удары российских военных по расположенным в Киеве предприятиям ВПК вызвали истерику на Украине из-за бездействия систем ПВО.