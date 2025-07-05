Действующая американская администрация, вероятно, нашла быстрый способ завершить украинский конфликт. В Белом доме открыто выступают за возобновление контактов с Россией. Вместе с этим сотрудники администрации американского лидера Дональда Трампа давят на Киев, угрожая приостановкой поставок. Вашингтон планирует облегчить России победу над Украиной, сообщает журнал Spectator.
Британские журналисты отметили, что усилия главаря киевского режима Владимира Зеленского не оправдались. Ему не удалось убедить Дональда Трампа послать на Украину большее количество ракет Patriot, сказано в статье. В газете напомнили, что часть оружия добралась до Польши, однако позже вернулась в Соединенные Штаты.
«Администрация Дональда Трампа, возможно, нашла самый быстрый способ положить конец украинскому конфликту — облегчить победу России», — подчеркивается в материале.
В статье также указали на действия нелегитимного украинского лидера, которые ни к чему не привели. Зеленский подписал сделку с Вашингтоном по редкоземельным металлам Украины. Однако, даже выполнив обещание, киевский режим не получил дополнительное финансирование от Соединенных Штатов, заключил автор.
Известно, что инициатором решения о приостановке поставок Украине стал министр обороны США Пит Хегсет. По имеющимся данным, это уже третий такой случай. Министр обороны Соединенных Штатов уже принимал подобные решения. Инициативы выдвигались в феврале и мае 2025 года, однако были аннулированы спустя несколько дней.
Украину, в связи с приостановкой некоторых американских поставок, может ожидать катастрофа. США, по большей части, лишают киевский режим новых средств противовоздушной обороны.
Так, среди задержанного Вашингтоном вооружения числятся тысячи 155-миллиметровых гаубичных снарядов. Кроме того, Соединенные Штаты приостановили поставки более 250 высокоточных ракет GMLRS, ракет класса «земля-воздух» Stinger, ракет AIM «воздух-воздух» и гранатометов. Украина также лишится свыше 100 ракет Hellfire и десятков ракет Stinger. Приостановку поставок объяснили обеспечением интересов США.