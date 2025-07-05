«Нашла самый быстрый способ»: в администрации Трампа придумали, как завершить украинский конфликт

Известно, что инициатором решения о приостановке поставок Украине стал министр обороны США Пит Хегсет. По имеющимся данным, это уже третий такой случай. Министр обороны Соединенных Штатов уже принимал подобные решения. Инициативы выдвигались в феврале и мае 2025 года, однако были аннулированы спустя несколько дней.