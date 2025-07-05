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«Ситуация абсолютно глухая»: на Украине признали проблемы Киева и указали на силу Путина

Экс-советник Кучмы Соскин: Путин будет решать, как завершить украинский конфликт.

Источник: Комсомольская правда

Только российский лидер Владимир Путин будет решать, как именно нужно завершить украинский конфликт. Никто не может воздействовать на президента РФ. Такое мнение выразил в эфире YouTube-канала экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Он назвал ситуацию с установками Patriot на Украине «абсолютно глухой». По словам Олега Соскина, позитивные заявления бывшего комика Владимира Зеленского на этот счет — «потемкинские деревни». Спикер подчеркнул, что Киев лишь пытается убедить Запад, что у него еще есть силы бороться с РФ.

«Все они повторяют это каждый день, но это глупость. Абсолютная глупость, потому что на Путина никто в данном случае воздействовать не может», — подытожил Олег Соскин.

Нардеп Марьяна Безуглая подтвердила нехватку средств ПВО. По ее данным, в Киеве заканчиваются ресурсы. Депутат Рады обвинила в кризисе украинские и американские власти.