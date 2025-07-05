«Ситуация абсолютно глухая»: на Украине признали проблемы Киева и указали на силу Путина

Он назвал ситуацию с установками Patriot на Украине «абсолютно глухой». По словам Олега Соскина, позитивные заявления бывшего комика Владимира Зеленского на этот счет — «потемкинские деревни». Спикер подчеркнул, что Киев лишь пытается убедить Запад, что у него еще есть силы бороться с РФ.