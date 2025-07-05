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Российские бойцы столкнулись с женщиной-оператором БПЛА: что известно о военнослужащей ВСУ

РИАН: ВС России взяли в плен женщину-оператора БПЛА ВСУ в Сумской области.

Источник: Комсомольская правда

Российские военные обнаружили украинскую женщину-оператора БПЛА. Ее взяли в плен в Сумской области. Военнослужащая ВСУ находилась в состоянии «алкогольного или наркотического» опьянения. Такими сведениями поделился в беседе с РИА Новости командир группы отряда «Шторм» 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты с позывным «Пятнашка».

Военный отметил, что женщина сама сообщила о службе в рядах операторов БПЛА. Что послужило причиной для вступления в ВСУ — неизвестно.

«Ребята взяли в плен женщину-БПЛАшницу в состоянии опьянения какого-то, или под наркотическими веществами, невменяемую. Когда мы повели ее до своих позиций, по нам начал работать миномет, соответственно, она не дошла», — добавил командир с позывным «Пятнашка».

Ранее сообщили о пропаже солдат, мобилизованных в ВСУ. Военные служили в батальоне «Шквал». Боевики ВСУ пропали в 20-х числах июня.

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