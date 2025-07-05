В Турции отказались комментировать присоединение к коалиции дронов для Украины

Турция никак не стала комментировать новость о присоединении к «коалиции дронов» для закупок беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для Украины. Об этом сообщили в администрации турецкого президента.
«Мы не комментируем данные сообщения, следует обратиться напрямую в соответствующие ведомства», — приводит РИА Новости ответ президентской администрации на соответствующий вопрос.
В администрации также обратили внимание, что позиция Турции по украинскому конфликту ясна и неоднократно озвучивалась. В сообщении отмечается, что Стамбул выступает за справедливый мир и оказывает усилия по урегулированию, как посредник между Москвой и Киевом.
«Турция выступает за справедливый мир и оказывает все посреднические усилия для урегулирования конфликта», — добавил представитель администрации.
Ранее в Министерстве обороны Латвии заявили, что Рига поддержала желание Бельгии и Турции присоединиться к «коалиции дронов», которую в том числе возглавляет Великобритания. В заявлении отметили, что БПЛА-коалиция «продолжает расти, и это явный сигнал о том, что поддержка Украины не только сохраняется, но и становится все более сильной и непоколебимой».
Кроме того, военное ведомство Латвии отметило, что участники коалиции обязались выделить в текущем году 2,75 миллиарда евро для поддержки Украины, а ранее внесли около 180 миллионов евро в общий фонд закупок.
В коалицию, созданную 14 февраля 2024 года, входили 18 стран. Теперь, с приходом Турции и Бельгии, она включает 20 государств, в том числе Украину, Чехию, Данию, Австралию, Нидерланды, Францию, Эстонию, Италию, Новую Зеландию, Канаду, Литву, Люксембург, Норвегию, Польшу, а также Германию и Швецию.
Как стало известно, что чешская компания LPP Holding разработала специальные беспилотники, оснащенные искусственным интеллектом. Теперь свои новые дроны Чехия начала поставлять на Украину с октября 2024 года.
Тем временем Россия испытала лазерную установку LaserBazz для защиты критической инфраструктуры от беспилотных летательных аппаратов. Сообщается, что данной системе удалось за секунду уничтожить FPV-беспилотник.