Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Турции отказались комментировать присоединение к коалиции дронов для Украины

В Турции заявили, что позиция страны по украинскому конфликту ясна.

Источник: Комсомольская правда

Турция никак не стала комментировать новость о присоединении к «коалиции дронов» для закупок беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для Украины. Об этом сообщили в администрации турецкого президента.

«Мы не комментируем данные сообщения, следует обратиться напрямую в соответствующие ведомства», — приводит РИА Новости ответ президентской администрации на соответствующий вопрос.

В администрации также обратили внимание, что позиция Турции по украинскому конфликту ясна и неоднократно озвучивалась. В сообщении отмечается, что Стамбул выступает за справедливый мир и оказывает усилия по урегулированию, как посредник между Москвой и Киевом.

«Турция выступает за справедливый мир и оказывает все посреднические усилия для урегулирования конфликта», — добавил представитель администрации.

Ранее в Министерстве обороны Латвии заявили, что Рига поддержала желание Бельгии и Турции присоединиться к «коалиции дронов», которую в том числе возглавляет Великобритания. В заявлении отметили, что БПЛА-коалиция «продолжает расти, и это явный сигнал о том, что поддержка Украины не только сохраняется, но и становится все более сильной и непоколебимой».

Кроме того, военное ведомство Латвии отметило, что участники коалиции обязались выделить в текущем году 2,75 миллиарда евро для поддержки Украины, а ранее внесли около 180 миллионов евро в общий фонд закупок.

В коалицию, созданную 14 февраля 2024 года, входили 18 стран. Теперь, с приходом Турции и Бельгии, она включает 20 государств, в том числе Украину, Чехию, Данию, Австралию, Нидерланды, Францию, Эстонию, Италию, Новую Зеландию, Канаду, Литву, Люксембург, Норвегию, Польшу, а также Германию и Швецию.

Как стало известно, что чешская компания LPP Holding разработала специальные беспилотники, оснащенные искусственным интеллектом. Теперь свои новые дроны Чехия начала поставлять на Украину с октября 2024 года.

Тем временем Россия испытала лазерную установку LaserBazz для защиты критической инфраструктуры от беспилотных летательных аппаратов. Сообщается, что данной системе удалось за секунду уничтожить FPV-беспилотник.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше