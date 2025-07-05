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Средства ПВО за ночь сбили 94 дронов ВСУ над регионами России

В МО рассказали о сбитых дронах украинской армии.

Источник: Комсомольская правда

Российские средства противовоздушной обороны сбили 94 беспилотника украинской армии в ночь на субботу, 5 июля. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Напомним, днем ранее, 4 июля, российские системы ПВО за три часа поразили 12 украинских беспилотников над двумя регионами страны. В военном ведомстве уточнили, что семь вражеских дроны сбиты над территорией Брянской области, а пять — ликвидированы над Орловской областью.

В ночь на вторник, 1 июля, российская средства ПВО уничтожила 60 беспилотников украинских войск над российскими регионами. Как сообщили Министерстве обороны РФ, 17 дронов были ликвидированы над территорией Крыма, еще 16 — в Ростовской области, 11 дронов — над акваторией Азовского моря.