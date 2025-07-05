Средства ПВО за ночь сбили 94 дронов ВСУ над регионами России

Напомним, днем ранее, 4 июля, российские системы ПВО за три часа поразили 12 украинских беспилотников над двумя регионами страны. В военном ведомстве уточнили, что семь вражеских дроны сбиты над территорией Брянской области, а пять — ликвидированы над Орловской областью.