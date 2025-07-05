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Российские военные взяли в плен пьяную украинскую женщину-оператора БПЛА

Военнослужащая находилась в состоянии опьянения.

Источник: Комсомольская правда

В Сумской области произошел неожиданный инцидент, когда женщина-оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины оказалась в плену. Об этом пишет РИА Новости.

По информации, предоставленной старшим матросом и командиром группы отряда «Шторм» 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты с позывным «Пятнашка», данная военнослужащая находилась в состоянии опьянения, о чем свидетельствовало ее поведение и внешний вид.

Командир сообщил, что женщина, которая сама призналась в своей принадлежности к ВСУ, была не в себе, вероятно, под воздействием алкоголя или наркотических средств. По его словам, когда они уже вели пленницу к своим позициям, началась обстрел, в результате чего она не смогла добраться до базы.

«Ребята взяли в плен женщину БПЛАшницу в состоянии опьянения какого-то, или под наркотическими веществами, невменяемую. Когда мы повели ее до своих позиций, по нам начал работать миномет, соответственно, она не дошла», — сказал собеседник агентства.

Ранее военные Вооруженных Сил России ликвидировали группу украинских штурмовиков из десяти человек. Они скрывались под Красноармейском. Штурмовики попали под удары артиллерии и БПЛА, попытавшись спешиться с боевой техники.

«Под Красноармейском накрыли группу штурмовиков ВСУ. К удивлению, это оказалась группа женщин. Всего порядка десяти человек уничтожено», — сказали в силовых структурах.

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