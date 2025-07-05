Российские военные взяли в плен пьяную украинскую женщину-оператора БПЛА

Командир сообщил, что женщина, которая сама призналась в своей принадлежности к ВСУ, была не в себе, вероятно, под воздействием алкоголя или наркотических средств. По его словам, когда они уже вели пленницу к своим позициям, началась обстрел, в результате чего она не смогла добраться до базы.