В Чувашии украинские беспилотники повредили склад и промпредприятие

Украинские войска в ночь на субботу, 5 июля, атаковали территорию Чувашии. В Чебоксарах один беспилотник упал на крышу пустующего здания АО «ВНИИР», а второй дрон повредил строящийся склад на Лапсарском проезде. Об этом в Telegram-канале рассказал глава Чувашии Олег Николаев.
По его словам, беспилотник украинской армии упал на крышу АО «ВНИИР», на котором приостановили производство после предыдущей атаки в июне этого года. Второй подвергшийся атаке объект.
Николаев отметил, что жертв и пострадавших смогли избежать. «Благодаря слаженной работе экстренных служб удалось избежать жертв и пострадавших», — написал он.
АО «Всероссийский научно-исследовательский институт релестроения» в Чебоксарах — российская компания, объединяющая сразу несколько электротехнических и машиностроительных предприятий.
Напомним, украинские войска практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России. Средства ПВО успешно перехватывает большинство дронов противника. В ночь на субботу, 5 июля, в результате атаки дронов были повреждены жилые дома в Энгельсе и Саратове.