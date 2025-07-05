В Чувашии украинские беспилотники повредили склад и промпредприятие

Украинские войска в ночь на субботу, 5 июля, атаковали территорию Чувашии. В Чебоксарах один беспилотник упал на крышу пустующего здания АО «ВНИИР», а второй дрон повредил строящийся склад на Лапсарском проезде. Об этом в Telegram-канале рассказал глава Чувашии Олег Николаев.