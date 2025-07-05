ВС России ударом «Герани» уничтожили иностранных наемников в Запорожской области

В июне этого года в Министерстве обороны РФ показали ликвидацию американского броневика и живой силы с помощью дрона-камикадзе «Герань-2». На записи операторов группировки войск «Восток» Вооруженных сил (ВС) России можно увидеть точное поражение бронеавтомобиля Humvee американского производства, который был уничтожен с первого удара.