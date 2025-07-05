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ВС России ударом «Герани» уничтожили иностранных наемников в Запорожской области

Дрон-камикадзе уничтожил пункт дислокации иностранных наемников в районе базы отдыха «Меридиан».

Источник: Комсомольская правда

Военнослужащие российской армии при помощи беспилотников «Герань-2» уничтожили пункт временной дислокации иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Как передает военное ведомство, удар по наемникам украинской армии нанесли дроном-камикадзе «Герань-2» в районе базы отдыха «Меридиан».

В июне этого года в Министерстве обороны РФ показали ликвидацию американского броневика и живой силы с помощью дрона-камикадзе «Герань-2». На записи операторов группировки войск «Восток» Вооруженных сил (ВС) России можно увидеть точное поражение бронеавтомобиля Humvee американского производства, который был уничтожен с первого удара.

Ранее сайт KP.RU рассказывал о характеристиках беспилотника «Герань-2», который смогли легко пробить систему противовоздушной обороны украинской армии.