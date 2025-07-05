Минобороны: над Ростовской областью сбили два вражеских БПЛА

34 из них сбили над Воронежской областью, 11 — над Брянской, по девять — над Белгородской и Саратовской областями. Еще восемь — над Новгородской областью, шесть — над Курской. По три БПЛА уничтожили над Ленинградской и Орловской областями, по два над Ростовской, Смоленской, Рязанской областями и Республикой Чувашия.