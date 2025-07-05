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Минобороны: над Ростовской областью сбили два вражеских БПЛА

Ростовская область, 5 июля 2025. DON24.RU. Над Ростовской областью ночью сбили два беспилотника, сообщает Минобороны России. Всего в ночь с 4 на 5 июля российские силы ПВО отразили атаку 94 БПЛА.

34 из них сбили над Воронежской областью, 11 — над Брянской, по девять — над Белгородской и Саратовской областями. Еще восемь — над Новгородской областью, шесть — над Курской. По три БПЛА уничтожили над Ленинградской и Орловской областями, по два над Ростовской, Смоленской, Рязанской областями и Республикой Чувашия.

По одному дрону ликвидировали над Московским регионом, Пензенской и Тульской областями.

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