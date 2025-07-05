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«Стратегический разговор»: Трамп оценил ситуацию на Украине после разговора с Зеленским

Трамп назвал ситуацию на Украине очень сложной.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию вокруг Украины как «очень сложную» после телефонного разговора с главой киевского режима Владимиром Зеленским в минувшую пятницу, 4 июля.

По словам главы Белого дома, беседа с украинским лидером была «очень стратегической». Трамп отметил, что обсуждал с Зеленским «разные вещи», однако не стал раскрывать детали.

«У нас был очень хороший разговор, думаю, очень стратегический разговор. Это очень сложная ситуация», — сообщил американский президент.

При этом Трамп выразил недовольство своей телефонной беседой с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась днем ранее, 3 июля. Он заявил, что сомневается в готовности Москвы к урегулированию конфликта на Украине.

Напомним, издание Axios со ссылкой на украинского чиновника сообщило, что Трамп в ходе телефонного разговора с Зеленским заявил о намерении оказать помощь Киеву в вопросах противовоздушной обороны (ПВО). Кроме того, представители оборонных ведомств США и Украины собираются в ближайшее время встретиться для обсуждения вопросов военной помощи.

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