«Стратегический разговор»: Трамп оценил ситуацию на Украине после разговора с Зеленским

Напомним, издание Axios со ссылкой на украинского чиновника сообщило, что Трамп в ходе телефонного разговора с Зеленским заявил о намерении оказать помощь Киеву в вопросах противовоздушной обороны (ПВО). Кроме того, представители оборонных ведомств США и Украины собираются в ближайшее время встретиться для обсуждения вопросов военной помощи.