Три дрона ВСУ уничтожили над Ленобластью. Что известно о ночной атаке на регионы РФ

Больше всего БПЛА было уничтожено над Воронежской областью — 34 дрона. Еще 11 сбили над Брянской, по девять над Белгородской и Саратовской областями. Восемь дронов ВСУ были уничтожены над Новгородской областью, еще шесть — над Курской.
По три БПЛА ПВО РФ уничтожили над территориями Ленинградской и Орловской областей, по два — над Ростовской, Смоленской, Рязанской областями и Республикой Чувашией. Еще по одному дрону было сбито над Подмосковьем, Пензенской и Тульской областями, добавили в МО.
Атаки со стороны ВСУ продолжились и утром. В период с 6 до 8 утра 5 июля российские ПВО уничтожили еще 12 БПЛА, сообщили в пресс-службе МО РФ. Восемь дронов ВСУ сбили над Брянской областью, два — над Рязанской и по одному — над Орловской и Новгородской областями, рассказали в ведомстве.
«Фонтанка» писала, что около трех часов ночи на прилет и вылет был закрыт аэропорт «Пулково». План «Ковер» там объявляли дважды.