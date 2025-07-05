ПВО уничтожила шесть украинских дронов над российскими регионами

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО утром 5 июля уничтожили еще шесть украинских беспилотников над Московским регионом, Рязанской, Нижегородской, Смоленской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ.
«Пятого июля т.г. в период с 8.00 мск до 9.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
Отмечается, что два из них сбиты над территорией Московского региона, по одному — над Рязанской, Нижегородской, Смоленской и Курской областями.