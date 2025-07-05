ВСУ обстреляли левый берег Днепра в Херсонской области

«В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 19 ударов из ствольной артиллерии. Еще 18 ударов со стороны боевиков киевского режима были нанесены ночью. Всего за день под огонь ВСУ попали 9 населенных пунктов области», — сообщил представитель экстренных служб.