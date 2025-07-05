ВСУ обстреляли левый берег Днепра в Херсонской области

ГЕНИЧЕСК, 5 июл — РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 37 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, удары были нанесены по 9 населенным пунктам области, сообщили журналистам в экстренных службах.
«В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 19 ударов из ствольной артиллерии. Еще 18 ударов со стороны боевиков киевского режима были нанесены ночью. Всего за день под огонь ВСУ попали 9 населенных пунктов области», — сообщил представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись: Алешки, Таврийск, Новые Каховка, Цукуры, Голая Пристань, Старая Збурьевка, Кардашинка, Каховка, Большая Лепетиха.