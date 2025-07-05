Более 25 дронов были сбиты ПВО над Воронежской областью ночью

Более 25 дронов были уничтожены ПВО и средствами РЭБ над Воронежской областью ночью. Об этом в Telegram-канале рассказал губернатор Александр Гусев.
Атака пресечена над территориями четырёх муниципалитетов. Информация о пострадавших не поступала.
По предварительным данным, в одном из муниципалитетов из-за падения обломков БПЛА произошел обрыв линии электропередач. Энергоснабжение оперативно восстановлено. Также повреждена кровля частного дома и гаража.
Опасность атаки беспилотников в регионе сохраняется.
Обновлено: По данным Минобороны, с 4 на 5 июля над Воронежской областью были ликвидированы 34 БПЛА самолётного типа.
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