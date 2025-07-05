Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 25 дронов были сбиты ПВО над Воронежской областью ночью

Информация о пострадавших не поступала.

Более 25 дронов были уничтожены ПВО и средствами РЭБ над Воронежской областью ночью. Об этом в Telegram-канале рассказал губернатор Александр Гусев.

Атака пресечена над территориями четырёх муниципалитетов. Информация о пострадавших не поступала.

По предварительным данным, в одном из муниципалитетов из-за падения обломков БПЛА произошел обрыв линии электропередач. Энергоснабжение оперативно восстановлено. Также повреждена кровля частного дома и гаража.

Опасность атаки беспилотников в регионе сохраняется.

Обновлено: По данным Минобороны, с 4 на 5 июля над Воронежской областью были ликвидированы 34 БПЛА самолётного типа.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше