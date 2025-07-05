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В Самарской области спустя 12 часов объявили отбой опасности атаки БПЛА

В Самарской области объявили отбой опасности атаки беспилотников 5 июля.

В Самарской области в полночь 5 июля была объявлена угроза атаки БПЛА. Спустя 12 часов сообщили об отбое опасности, сообщение опубликовали в ГУ МЧС России по региону.

«Внимание! В Самарской области отбой опасности атаки БПЛА!» — указали в сообщении.

Напомним, в регионе уже несколько дней подряд объявляют угрозу опасности атаки беспилотников, из-за чего местные жители сталкиваются с проблемами в работе мобильной сети. Кроме того, некоторые авиарейсы получили статус «задержан» или «отменен». Согласно данным онлайн-расписания самарского аэропорта, пассажиры все еще ждут отправления в Санкт-Петербург и Екатеринбург.

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