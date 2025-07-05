В Самарской области спустя 12 часов объявили отбой опасности атаки БПЛА

«Внимание! В Самарской области отбой опасности атаки БПЛА!» — указали в сообщении.
Напомним, в регионе уже несколько дней подряд объявляют угрозу опасности атаки беспилотников, из-за чего местные жители сталкиваются с проблемами в работе мобильной сети. Кроме того, некоторые авиарейсы получили статус «задержан» или «отменен». Согласно данным онлайн-расписания самарского аэропорта, пассажиры все еще ждут отправления в Санкт-Петербург и Екатеринбург.
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