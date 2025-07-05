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Российские военные поразили пусковые установки и РЛС комплекса Patriot ВСУ

МО: ВС РФ уничтожили комплекс Patriot ВСУ и сбили 371 БПЛА за сутки.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили две пусковые установки и две радиолокационные станции AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot ВСУ, ПВО уничтожила три авиационных бомбы и 371 беспилотник противника, сообщило министерство обороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности “Нептун”, три управляемые авиационные бомбы и 371 беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Минобороны РФ также сообщило, что Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили две пусковые установки и две радиолокационные станции AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot производства США и нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам горючего и военно-технического имущества, цеху сборки и местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов противника, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ, националистов и иностранных наемников в 152-х районах.

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