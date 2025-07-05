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Губернатор Никитин прокомментировал атаку БПЛА на Нижегородскую область

В городе закрыт аэропорт.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Глеб Никитин прокомментировал атаку вражеского БПЛА на Нижегородскую область.

Инцидент произошел утром в субботу, 5 июля. Дрон уничтожили над одним из округов региона.

«Специалисты проверяют место падения обломков», — указал Никитин.

По предварительной информации, пострадавших и повреждений социальной инфраструктуры нет.

В аэропорту имени Чкалова закрыли вылет и прием рейсов. Самолеты массово задерживают. Ограничения действуют с вечера 4 июля.

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