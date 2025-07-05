Губернатор Никитин прокомментировал атаку БПЛА на Нижегородскую область

Губернатор Глеб Никитин прокомментировал атаку вражеского БПЛА на Нижегородскую область.
Инцидент произошел утром в субботу, 5 июля. Дрон уничтожили над одним из округов региона.
«Специалисты проверяют место падения обломков», — указал Никитин.
По предварительной информации, пострадавших и повреждений социальной инфраструктуры нет.
В аэропорту имени Чкалова закрыли вылет и прием рейсов. Самолеты массово задерживают. Ограничения действуют с вечера 4 июля.
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