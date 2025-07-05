Двое нижегородских бойцов вернулись домой из украинского плена. Им предстоит реабилитация.
Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в регионе Оксана Кислицына 5 июля. Участники СВО смогли вернуться в родную страну в рамках очередного обмена военнопленными. Ранее в аппарат омбудсмена за помощью обращались их родные.
Документ об освобождении Кислицыной направила федеральный уполномоченный Татьяна Москалькова.
«Благодарим все компетентные органы, чья деятельность способствовала долгожданному результату», — уточнила региональный омбудсмен.
Напомним, что утром 5 июля Нижегородскую область атаковал вражеский дрон.
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