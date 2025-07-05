Павленко: из Ялты отправили гуманитарную помощь в зону СВО

Жители Ялты поддерживают участников специальной военной операции.
«Отправили за ленточку чудо техники — самоходный гусеничный дрон», — сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
Мэр города счастья лично осмотрела и протестировала новинку. Она подчеркнула, что это уже пятый такой дрон, отправленный бойцам:
«Ценность в том, что управлять им может раненый, что позволяет ему самостоятельно добраться до безопасного места».
Гусеничный дрон — детище волонтера Виктора Суслова, который сам делает гусеницы, печатает детали на 3D-принтере.
Жители ЮБК так же отправили в зону СВО: УАЗ-3303, мотоцикл, противодронный РЭБ рюкзак, дрон-детекторы, автозапчасти и несколько комплектов резины.
Грузы будут доставлены в Луганск и Донецк.