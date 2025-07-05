С начала года 45 бывших иностранцев отправились из Прикамья на СВО

В Прикамье новоиспеченные граждане РФ встают на воинский учет. По данным военного следственного отдела СК России по Пермскому гарнизону, в первом полугодии 2025 года в военкоматы края встало более 930 бывших мигрантов, получивших российские паспорта.
Из них свыше 20 человек уже призваны на срочную службу, а 45 выразили готовность заключить контракт с Вооруженными Силами РФ (в настоящее время контрактников преимущественно направляют в зону СВО).
СК подчеркивает, что в регионе налажена системная работа по призыву новых граждан. Так, 4 июля повестки вручались прямо во время церемонии получения паспортов прибывшим из-за рубежа. Им предписано явиться в военкоматы для постановки на учет, а также предложено контрактная служба.
Ведомство напомнило об ответственности за уклонение от воинского учета: штрафы до 30 тысяч рублей и потенциальная угроза аннулирования российского гражданства.