С начала года 45 бывших иностранцев отправились из Прикамья на СВО

СК подчеркивает, что в регионе налажена системная работа по призыву новых граждан. Так, 4 июля повестки вручались прямо во время церемонии получения паспортов прибывшим из-за рубежа. Им предписано явиться в военкоматы для постановки на учет, а также предложено контрактная служба.