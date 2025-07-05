В Пулково снова ввели ограничения из-за опасности БПЛА

Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
В воздушном пространстве Ленинградской области была объявлена опасность БПЛА, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
Он добавил, что в регионе возможно частичное понижение сигнала мобильной связи с 4G до 2G.
В ночь на 5 июля в Пулково также вводились ограничения в связи с опасностью беспилотных атак, были задержаны десятки рейсов.
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