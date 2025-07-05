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В Ленобласти объявили опасность БПЛА, в Пулково ввели план «Ковер»

В воздушном пространстве Ленинградской области объявлена опасность прилета беспилотных летательных аппаратов. Об угрозе обнаружения БПЛА предупредил губернатор региона Александр Дрозденко.

Источник: РИА "Новости"

Глава субъекта добавил, что на фоне действия объявленной опасности возможно ухудшение сигнала связи, падение с 4G до 2G. Позже (в 16:32) в Пулково объявили о действии ограничений на прием и выпуск воздушных судов.

Господин Дрозденко 5 июля анонсировал начало оповещения жителей Ленобласти объявлении и отмене воздушной опасности. Уведомления будут приходить посредством смс-оповещения.

В ночь на 5 июля над Ленинградской областью сбили три беспилотника. Жертв и разрушений не зафиксировали, писал ранее «Ъ-СПб».

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