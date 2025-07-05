На подлете к Москве сбили беспилотник

Утром 5 июля московский мэр сообщил о перехвате двух беспилотников, которые летели в сторону столицы. Ночью в регионе сбили один БПЛА. Всего Минобороны отчиталось о 94 уничтоженных над Россией дронах. В Чувашии сообщили об ударе по АО «ВНИИР», на котором приостановили производство после предыдущей атаки в июне. В Энгельсе и Саратове повреждения получили жилые дома.