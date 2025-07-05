Собянин: На подлете к Москве сбит еще один БПЛА

«ПВО Минобороны уничтожили еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву», — написал мэр.
По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
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БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше