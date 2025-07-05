Радий Хабиров передал ордена семьям погибших бойцов

Он выразил соболезнования родным погибших бойцов и передал им ордена генерала Шаймуратова, которыми военные награждены посмертно за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач.
— Ваши дети, мужья — настоящие герои, которые с честью выполнили свой долг, защищая нашу страну, — сказал Радий Хабиров. Он обещал всегда помнить об их подвигах и окружить семьи павших бойцов вниманием и заботой.
Глава региона подчеркнул, что в республике действует комплекс мер поддержки родственников участников СВО, а в районной администрации окажут им необходимую помощь.
В Уфе планируют построить мемориал в память о погибших участниках спецоперации, а также обелиски и аллеи в каждом муниципалитете, отметил глава региона.