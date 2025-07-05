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Радий Хабиров передал ордена семьям погибших бойцов

В субботу, 5 июля, глава Башкирии Радий Хабиров во время рабочей поездки встретился с семьями погибших участников военной спецоперации из Мелеузовского района.

Источник: пресс-службы главы Башкирии

Он выразил соболезнования родным погибших бойцов и передал им ордена генерала Шаймуратова, которыми военные награждены посмертно за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач.

— Ваши дети, мужья — настоящие герои, которые с честью выполнили свой долг, защищая нашу страну, — сказал Радий Хабиров. Он обещал всегда помнить об их подвигах и окружить семьи павших бойцов вниманием и заботой.

Глава региона подчеркнул, что в республике действует комплекс мер поддержки родственников участников СВО, а в районной администрации окажут им необходимую помощь.

В Уфе планируют построить мемориал в память о погибших участниках спецоперации, а также обелиски и аллеи в каждом муниципалитете, отметил глава региона.