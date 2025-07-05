Ричмонд
+29°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МО: Российское ПВО уничтожило 48 украинских БПЛА над регионами РФ

В Минобороны отчитались об успехе российских военных.

Источник: Комсомольская правда

С 13:50 до 19:00 по московскому времени системы противовоздушной обороны успешно ликвидировали 48 беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Украине. Два из них направлялись в сторону Москвы. Сведения об этом есть в официальном Telegram-канале Минобороны России.

«Средствами ПВО с 13.50 до 19.00 мск уничтожены 48 украинских БПЛА над регионами России, включая два, летевших на Москву», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, сообщается, что сразу пять украинских беспилотников были уничтожены в Московской области. Столько же беспилотников было над Смоленской и Калужской областями. Больше всего БПЛА киевского режима уничтожено в Брянской области — их было 17. 11 дронов обезврежены над территорией Орловской области. По два беспилотника российские ПВО уничтожили Курской области и Республике Крым. Один украинский дрон сбит в Ярославской области.

Ранее KP.RU сообщил, что киевский режим преследует террористические методы, стараясь нанести удар беспилотниками по гражданской инфраструктуре России. В Кремле заявили, что решительно осуждают удары украинских дронов по городам России.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше