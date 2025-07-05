МО: Российское ПВО уничтожило 48 украинских БПЛА над регионами РФ

Кроме того, сообщается, что сразу пять украинских беспилотников были уничтожены в Московской области. Столько же беспилотников было над Смоленской и Калужской областями. Больше всего БПЛА киевского режима уничтожено в Брянской области — их было 17. 11 дронов обезврежены над территорией Орловской области. По два беспилотника российские ПВО уничтожили Курской области и Республике Крым. Один украинский дрон сбит в Ярославской области.