«Отбой воздушной тревоги». В Пулково сняли ограничения на посадку и взлёт

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко немногим позже полуночи 6 июля сообщил об отбое режима воздушной опасности в регионе. Как следует из данных сервиса Flightradar24, в Пулково сняли ограничения на приём и выпуск воздушных судов, которые начали действовать около десяти часов субботнего вечера.
Как сообщали в аэропорту, ограничения вводили по независящим от Пулково причинам. В это время на паузу ставили регистрацию на рейсы и ограничивали проход пассажиров в чистую зону. Число рейсов, направленных на запасные аэродромы, уточняется.
«После временного ограничения на прием и выпуск воздушных судов сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний оперативно готовят самолеты к вылету», — рассказали в пресс-службе «Воздушных Ворот Северной столицы».
Информацию также подтвердили в Росавиации.
За минувшие сутки приём и отправку воздушных судов в Пулково приостанавливали четыре раза. На запасные аэродромы перенаправляли тридцать самолётов, часть рейсов отменили, десятки задерживали. Пассажиры рассказывали об обстановке в петербургском аэропорту, в столичных аэропортах, куда перенаправляли рейсы, и о возвращении в город альтернативным транспортом.