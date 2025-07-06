Марочко: силы РФ на нескольких участках до 2 км отодвинули ВСУ от Белгородчины

«У нас начался формироваться новый участок на белгородской границе, где линия боевого соприкосновения, которая находилась в довольно-таки статическом состоянии очень длительное время, начала приходить в движение. Уже сейчас освобожден населенный пункт Меловое, по заявлению Министерства обороны Российской Федерации, и также идет дальнейшее продвижение в западном направлении нашими войсками. Сразу хочу отметить, что где-то на 1,5−2 км уже отодвинуты украинские боевики на данном участке от административной границы Российской Федерации», — сказал он.