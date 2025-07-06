ТАСС: украинские власти Запорожья могут объявить принудительную эвакуацию

Он добавил, что сейчас Киев в основном отправляет по селам волонтеров, которые уговаривают местных жителей эвакуироваться, но редко кто на это соглашается. Жители понимают, уточнил он, что после оставления своих жилищ, «они мгновенно будут разграблены украинскими военнослужащими». «Такие случаи повсеместны, а было также и принудительное выселение мирных граждан из домов для размещения военных киевского режима, и никого не интересовала судьба людей, оставшихся без крова», — отметил представитель силовых структур.