ТАСС: украинские власти Запорожья хотят объявить принудительную эвакуацию

Власти, назначенные Киевом в Запорожье, могут начать принудительную эвакуацию жителей из-за успехов российских войск. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
На Запорожском направлении российские войска добились успехов в районах Каменского, Малых Щербаков и Малой Токмачки. В связи с этим есть вероятность, что оккупационные власти Запорожья объявят принудительную эвакуацию. Последний подобный случай был в мае, когда эвакуацию с детьми провели в селе Магдалиновка Запорожской области, рассказал источник.
По словам собеседника, Киев сейчас отправляет волонтеров в села, чтобы убедить местных жителей покинуть дома. Однако люди редко соглашаются. Они понимают, что после ухода их имущество могут разграбить украинские военные. Источник отметил, что такие случаи происходят повсеместно. Также, по его словам, были случаи принудительного выселения жителей из домов для размещения военных, при этом судьба людей, оставшихся без жилья, никого не волновала.
Напомним, что вечером 4 июля украинские боевики атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Запорожской области. Из-за ударов часть региона осталась без света, более 20 тысяч человек лишились электроэнергии. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий.