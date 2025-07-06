По словам собеседника, Киев сейчас отправляет волонтеров в села, чтобы убедить местных жителей покинуть дома. Однако люди редко соглашаются. Они понимают, что после ухода их имущество могут разграбить украинские военные. Источник отметил, что такие случаи происходят повсеместно. Также, по его словам, были случаи принудительного выселения жителей из домов для размещения военных, при этом судьба людей, оставшихся без жилья, никого не волновала.