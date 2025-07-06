Командование Вооружённых сил Украины направило на Сумское направление дополнительные силы, включая части 93-й отдельной механизированной бригады и 406-й отдельной артиллерийской бригады морской пехоты. Об этом ТАСС сообщили источники в российских силовых структурах.
По данным собеседника агентства, противник усиливает свою группировку в Сумской области, чтобы сдержать наступление российских подразделений «Север». Однако российские войска продолжают продвигаться к областному центру, нанося серьёзные потери украинским формированиям.
Анализ информации от украинских волонтёров подтвердил, что на этот участок боевых действий были переброшены части 93-й механизированной и 406-й артиллерийской бригад.
Ранее на Сумском направлении в зоне специальной военной операции практически полностью исчезла вторая штурмовая рота 425-го отдельного штурмового полка ВСУ. Родственники военнослужащих начали выражать беспокойство по поводу их судьбы, сообщили источники ТАСС.