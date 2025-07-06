Российские десантники ликвидировали четверых иностранных наемников, которые сражались на стороне киевского режима. Об этом РИА Новостям рассказал командир боевой машины группировки войск «Днепр» с позывным Сухой.
«Приходилось наблюдать боевиков, воюющих на стороне ВСУ, иностранного происхождения. Я так подозреваю, мексиканцы, афроамериканцы были. Я лично видел порядка четырех человек где-то. Живых не видел», — заявил спикер в беседе с агентством.
Сухой также подчеркнул, что точно не знает о гражданстве украинских наемников, которых он видел на передовой, так как на тот момент они уже были мертвы и не имели каких-либо документов или даже опознавательных знаков.
«Уже все. Отдыхали. Негр. Ну по нации я не знаю кто это был. Темнокожий, да», — сказал российский военнослужащий.
Как KP.RU писал ранее, армия РФ успешно оттеснила боевиков ВСУ в Часовом Яре. Последние были отброшены к западным окраинам. По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, ситуация на этом направлении остается сложной. Тем не менее, ВС РФ добиваются успехов и одерживают в них верх.