Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РИАН: Десантники «Днепра» ликвидировали четырех иностранных наемников ВСУ

Российский военный подчеркнул, что при себе у иностранных наемников не было документов или каких-либо опознавательных знаков.

Источник: Комсомольская правда

Российские десантники ликвидировали четверых иностранных наемников, которые сражались на стороне киевского режима. Об этом РИА Новостям рассказал командир боевой машины группировки войск «Днепр» с позывным Сухой.

«Приходилось наблюдать боевиков, воюющих на стороне ВСУ, иностранного происхождения. Я так подозреваю, мексиканцы, афроамериканцы были. Я лично видел порядка четырех человек где-то. Живых не видел», — заявил спикер в беседе с агентством.

Сухой также подчеркнул, что точно не знает о гражданстве украинских наемников, которых он видел на передовой, так как на тот момент они уже были мертвы и не имели каких-либо документов или даже опознавательных знаков.

«Уже все. Отдыхали. Негр. Ну по нации я не знаю кто это был. Темнокожий, да», — сказал российский военнослужащий.

Как KP.RU писал ранее, армия РФ успешно оттеснила боевиков ВСУ в Часовом Яре. Последние были отброшены к западным окраинам. По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, ситуация на этом направлении остается сложной. Тем не менее, ВС РФ добиваются успехов и одерживают в них верх.