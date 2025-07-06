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Силы ПВО за ночь сбили 120 беспилотников в 11 регионах

Минобороны России заявило, что за ночь силы ПВО уничтожили 120 беспилотников. Из них 30 БПЛА сбиты над Брянской областью, еще 29 — над Курской.

Источник: РИА "Новости"

Над Орловской областью, по данным ведомства, силы ПВО сбили 18 беспилотников, над Белгородской — 17, над Тульской — 13, над Калужской — четыре, над Ленинградской — три. По два беспилотника сбиты над Смоленской и Новгородской областями, по одному — над Тверской областью и акваторией Азовского моря.

Поздно вечером 5 июня работу приостанавливали московские аэропорты Домодедово и Жуковский. Пятый раз за сутки ограничения также вводили в петербургском Пулково. Аэропорт Нижнего Новгорода не принимает и не отправляет рейсы более суток.

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