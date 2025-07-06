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Больше десяти часов над Воронежской областью сохраняется режим атаки дронов

Пока обходится без повреждений на земле.

Источник: Комсомольская правда

Накануне, 5 июля, в 22:58 над Воронежской областью объявили режим атаки БпЛА. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Александр Гусев. Режим сохранялся до сих пор — то есть свыше десяти часов.

По данным Минобороны РФ, за минувшую ночь дежурные силы ПВО сбили 120 беспилотников над десятью регионами РФ и одним морем, но над нашей областью было все спокойно.

Напомним, что региональные власти просят не выкладывать в сеть фото и видео материалы с работой ПВО.

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, в ночь с 4 на 5 июля над Воронежской областью силы ПВО уничтожили 35 вражеских беспилотников. В результате падения фрагментов сбитых дронов произошел обрыв ЛЭП, была повреждена кровля частного дома и гаража.

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