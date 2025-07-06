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Путин посмертно наградил героя России Гудкова медалью «Золотая Звезда»

Президент России Владимир Путин посмертно наградил Героя России генерал-майора Михаила Гудкова второй медалью «Золотая Звезда». Соответствующий указ 6 июля был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Источник: Пресс-служба Президента России

Уточняется, что награда присвоена за мужество и героизм, которые он проявил в ходе специальной военной операции (СВО).

«Наградить Героя Российской Федерации генерал-майора Гудкова Михаила Евгеньевича вторым знаком особого отличия — медалью “Золотая Звезда”, — говорится в указе.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко 3 июля сообщил, что Михаил Гудков погиб в Курской области. Губернатор уточнил, что Гудков был удостоен званий Героя России, Героя Приморья, а также являлся экс-командиром 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ).