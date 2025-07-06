Путин посмертно наградил героя России Гудкова медалью «Золотая Звезда»

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко 3 июля сообщил, что Михаил Гудков погиб в Курской области. Губернатор уточнил, что Гудков был удостоен званий Героя России, Героя Приморья, а также являлся экс-командиром 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ).