Путин посмертно наградил героя России Гудкова медалью «Золотая Звезда»

Уточняется, что награда присвоена за мужество и героизм, которые он проявил в ходе специальной военной операции (СВО).
«Наградить Героя Российской Федерации генерал-майора Гудкова Михаила Евгеньевича вторым знаком особого отличия — медалью “Золотая Звезда”, — говорится в указе.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко 3 июля сообщил, что Михаил Гудков погиб в Курской области. Губернатор уточнил, что Гудков был удостоен званий Героя России, Героя Приморья, а также являлся экс-командиром 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ).