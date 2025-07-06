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Ограничения в аэропорту Нижнего Новгорода сняты

В аэропорту Нижний Новгород (Стригино) СНЯТЫ ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС), написал в своём телеграм-канале «Представитель Росавиации» пресс-секретарь Федерального агентства авиационного транспорта Артём Кореняк.

Источник: РИА "Новости"

Он напомнил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.

Ранее мы писали, что в терминале своего вылета ждали около 500 человек.