План «Ковер» отменили в нижегородском аэропорту

Как сообщалось ранее, из-за ограничений были задержаны более 10 рейсов. По данным Росавиации, после снятия ограничений быстрее всего должны вылететь рейсы в Санкт-Петербург («Россия») и в Самару (Red Wings). Оба самолета Superjet ждут пассажиров в Нижнем Новгороде. Напомним, что пассажирам задержанных рейсов выдавали еду и напитки. Транспортная прокуратура работала на месте и следила за соблюдением прав пассажиров.