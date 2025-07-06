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План «Ковер» отменили в нижегородском аэропорту

План «Ковер», который был введен в аэропорту Нижнего Новгорода вечером 4 июля, снят.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом стало известно утром 6 июля. Таким образом, снова разрешен прием и выпуск воздушных судов.

Как сообщалось ранее, из-за ограничений были задержаны более 10 рейсов. По данным Росавиации, после снятия ограничений быстрее всего должны вылететь рейсы в Санкт-Петербург («Россия») и в Самару (Red Wings). Оба самолета Superjet ждут пассажиров в Нижнем Новгороде. Напомним, что пассажирам задержанных рейсов выдавали еду и напитки. Транспортная прокуратура работала на месте и следила за соблюдением прав пассажиров.