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Еще три БПЛА перехватили ночью над Ленинградской область. Всего над регионами — 120

Силы ПВО РФ перехватили и уничтожили за прошедшую ночью 120 беспилотников ВСУ. Об этом 6 июля сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Больше всего дронов ПВО уничтожили над Брянской областью — 30 единиц. Еще 29 сбили над Курской областью, 18 — над Орловской, 17 — над Белгородской.

Еще 13 российские ПВО сбили на Тульской областью, четыре над Калужской и три БПЛА — над территорией Ленинградской области. По два беспилотника уничтожены над Смоленской и Новгородской областями, по одному — над Тверской областью и акваторией Азовского моря, сообщили в ведомстве.

В ночь на 5 июля российские ПВО уничтожили три дрона над территорией Ленобласти, а всего над регионами — 94 БПЛА. К вечеру субботу над территорией России сбили еще 48 беспилотников.

В Ленинградской области трижды за сутки объявляли воздушную опасность. Небо над Петербургом закрывали четыре раза.

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