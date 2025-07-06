Еще три БПЛА перехватили ночью над Ленинградской область. Всего над регионами — 120

Больше всего дронов ПВО уничтожили над Брянской областью — 30 единиц. Еще 29 сбили над Курской областью, 18 — над Орловской, 17 — над Белгородской.
Еще 13 российские ПВО сбили на Тульской областью, четыре над Калужской и три БПЛА — над территорией Ленинградской области. По два беспилотника уничтожены над Смоленской и Новгородской областями, по одному — над Тверской областью и акваторией Азовского моря, сообщили в ведомстве.
В ночь на 5 июля российские ПВО уничтожили три дрона над территорией Ленобласти, а всего над регионами — 94 БПЛА. К вечеру субботу над территорией России сбили еще 48 беспилотников.
В Ленинградской области трижды за сутки объявляли воздушную опасность. Небо над Петербургом закрывали четыре раза.