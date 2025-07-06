Глава Новороссийска поблагодарил военных за оперативность при ночной атаке

Ночью город подвергся очередной попытке атаки со стороны киевского режима с применением безэкипажных катеров. По словам главы города, благодаря оперативным действиям российских военных атака была успешно отражена. Он подчеркнул, что ночь выдалась напряженной как для жителей, так и для гостей города.