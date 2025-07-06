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ВСУ потеряли более 390 военных в зоне действий «Центра» за сутки

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны украинских войск, ВСУ потеряли за сутки 390 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Центр” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, воздушно-десантной, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад теробороны, двух бригад морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Владимировка, Новоэкономическое, Суворово, Красноармейск, Родинское, Димитров, Гродовка Донецкой Народной Республики и Дачное Днепропетровской области», — говорится в сводке министерства.

По данным ведомства, потери украинских вооруженных формирований составили более 390 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, семь пикапов и четыре артиллерийских орудия.