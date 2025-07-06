ВСУ потеряли более 390 военных в зоне действий «Центра» за сутки

«Подразделения группировки войск “Центр” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, воздушно-десантной, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад теробороны, двух бригад морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Владимировка, Новоэкономическое, Суворово, Красноармейск, Родинское, Димитров, Гродовка Донецкой Народной Республики и Дачное Днепропетровской области», — говорится в сводке министерства.