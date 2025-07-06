ВСУ потеряли до 115 боевиков в зоне действий бойцов «Юга» за сутки

«Противник потерял до 115 военнослужащих, автомобиль, пять орудий полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и два склада материальных средств», — говорится в сводке российского военного ведомства.
По данным министерства, подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Николаевка, Звановка, Северск, Миньковка, Серебрянка, Федоровка, Часов Яр и Щербиновка Донецкой Народной Республики.