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ВСУ потеряли до 115 боевиков в зоне действий бойцов «Юга» за сутки

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Подразделения «Южной» группировки войск уничтожили до 115 военнослужащих ВСУ и пять орудий полевой артиллерии, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Противник потерял до 115 военнослужащих, автомобиль, пять орудий полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и два склада материальных средств», — говорится в сводке российского военного ведомства.

По данным министерства, подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Николаевка, Звановка, Северск, Миньковка, Серебрянка, Федоровка, Часов Яр и Щербиновка Донецкой Народной Республики.