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ВС РФ освободили населенные пункты Соболевка и Поддубное

Вооруженные силы России (ВС РФ) освободили населенный пункт Поддубное в Донецкой Народной Республике (ДНР), а также населенный пункт Соболевка в Харьковской области. Об этом 6 июля сообщило Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что в Харьковской области потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили более 230 боевиков, также было ликвидировано шесть автомобилей и три артиллерийских орудия противника, четыре склада боеприпасов, пять станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В ведомстве добавили, что в ДНР украинская сторона потеряла до 190 военнослужащих, три бронированные машины, пять машин и два орудия полевой артиллерии. Кроме того, поражена живая сила в Воскресенке, Полтаве, Малиновке, Запорожской области, Новополе и Карле Маркса в ДНР.

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