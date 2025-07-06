ВС РФ освободили населенные пункты Соболевка и Поддубное

В ведомстве добавили, что в ДНР украинская сторона потеряла до 190 военнослужащих, три бронированные машины, пять машин и два орудия полевой артиллерии. Кроме того, поражена живая сила в Воскресенке, Полтаве, Малиновке, Запорожской области, Новополе и Карле Маркса в ДНР.