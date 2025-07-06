Российская ПВО уничтожила шесть управляемых авиабомб ВСУ за сутки

Минобороны РФ также сообщило, что Вооруженные силы Российской Федерации нанесли поражение инфраструктуре авиационной базы, предприятию по производству комплектующих для ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам боеприпасов, цехам сборки и местам хранения беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров противника, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 141-ом районе.