Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российская ПВО уничтожила шесть управляемых авиабомб ВСУ за сутки

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Вооруженные силы Российской Федерации нанесли поражение военной инфраструктуре ВСУ, ПВО уничтожила 6 управляемых авиационных бомб и 298 беспилотников, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 298 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Минобороны РФ также сообщило, что Вооруженные силы Российской Федерации нанесли поражение инфраструктуре авиационной базы, предприятию по производству комплектующих для ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам боеприпасов, цехам сборки и местам хранения беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров противника, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 141-ом районе.